Мария Вадеева выходит замуж за тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова

Российская центровая выходит замуж.

15 августа Вадеева вступит в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, тренером УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

Пара встречается уже несколько лет.

В минувшем сезоне Вадеева помогла УГМК выиграть все внутренние трофеи без единого поражения и была признана MVP Премьер-лиги.

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