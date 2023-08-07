Мария Вадеева выходит замуж за тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова

Теги светская хроника УГМК жен чемпионат России жен фото Мария Вадеева Баскетбол

Российская центровая Мария Вадеева выходит замуж.

15 августа Вадеева вступит в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, тренером УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

Пара встречается уже несколько лет.

В минувшем сезоне Вадеева помогла УГМК выиграть все внутренние трофеи без единого поражения и была признана MVP Премьер-лиги.

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