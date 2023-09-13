Мария Вадеева: «Нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон»

Теги УГМК жен сборная России жен чемпионат России жен Мария Вадеева Баскетбол

Центровая УГМК и сборной России Мария Вадеева подтвердила, что пропустит предстоящий сезон. Баскетболистка ждет ребенка.

— В августе вы вышли замуж, а спустя несколько дней ваш профиль пропал с сайта екатеринбургского клуба. Правильно понимаю, что вы готовитесь стать мамой?

— Да, причина в этом. Я нахожусь в положении, поэтому пропущу предстоящий сезон. При этом буду постоянно находиться в Екатеринбурге, рядом с командой. Присутствовать на играх, подбадривать девочек.

— Поздравляем с такой радостной новостью! Скажите, как в клубе отреагировали на это?

— Спасибо. В марте этого года Никита сделал мне предложение. Поэтому перед подписанием нового контракта мы сообщили директору клуба Максиму Николаевичу Рябкову, что планируем беременность. Так что вариант пропуска одного из сезонов был обговорен заранее. Хочу сказать спасибо клубу, что пошли мне навстречу.

В мае сообщалось, что Вадеева продлила контракт с УГМК на три года.

15 августа баскетболистка вышла замуж за бывшего игрока молодежного проекта ЦСКА, тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова.

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1 комментарий

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Xcd Ddd
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