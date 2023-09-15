Мария Вадеева назвала артистов, которые выступили на ее свадьбе: «Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери»

Теги светская хроника УГМК жен сборная России жен чемпионат России жен Мария Вадеева Баскетбол

Баскетболистка УГМК и сборной России Мария Вадеева назвала имена артистов, которые выступили на ее свадьбе.

15 августа трехкратная чемпионка Евролиги вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

– Много ли гостей было на вашей свадьбе?

– 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

– Кто выступал из артистов?

– Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.

– Как провели медовый месяц?

– Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.

 

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7 комментариев

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nikitosdaipoltos
Ответ Tim Timson
достаточно было Корнелюка одного. остальные на разогрев)
ему разогрев не нужен, там для него горел очаг
+8
0
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shickana
А Шаман?
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-1
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ej-aka-ds
Просто интересно, зачем тут эта новость
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quznez
Ответ nikitosdaipoltos
ему разогрев не нужен, там для него горел очаг
к тому же билетов на балет принёс. на общественный транспорт с собой не носит, да и публика не нуждается.
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Tim Timson
достаточно было Корнелюка одного. остальные на разогрев)
0
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nikitosdaipoltos
Ответ ej-aka-ds
Просто интересно, зачем тут эта новость
разбавить новости про Портера и чемпионов мира
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