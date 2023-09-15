Баскетболистка УГМК и сборной России Мария Вадеева назвала имена артистов, которые выступили на ее свадьбе.

15 августа трехкратная чемпионка Евролиги вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

– Много ли гостей было на вашей свадьбе?

– 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

– Кто выступал из артистов?

– Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.

– Как провели медовый месяц?

– Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?