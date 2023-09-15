«Виртус» отправил в отставку Серджо Скариоло

« » официально отправил в отставку главного тренера команды .

Итальянский тренер во время недавней пресс-конференции критически отозвался о действиях руководства в межсезонье. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимался офис и все вопросы следует адресовать менеджерам.

«Клуб выстроил эту команду, меня просто поставили перед фактом», – сказал Скариоло.

62-летний специалист руководил клубом из Болоньи с 2021 года.

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