«Виртус» отправил в отставку Серджо Скариоло

Теги Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло чемпионат Италии отставки Виртус Баскетбол

«Виртус» официально отправил в отставку главного тренера команды Серджо Скариоло.

Итальянский тренер во время недавней пресс-конференции критически отозвался о действиях руководства в межсезонье. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимался офис и все вопросы следует адресовать менеджерам.

«Клуб выстроил эту команду, меня просто поставили перед фактом», – сказал Скариоло.

62-летний специалист руководил клубом из Болоньи с 2021 года.

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2 комментария

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dzenga 1
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dzenga 1
Ответ dzenga 1
Между новостями о могут и уволить и уволили - всего 40 минут! Оперативненько
50 минут. Пардон
0
0
0
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