«Виртус» отправил в отставку Серджо Скариоло
«Виртус» официально отправил в отставку главного тренера команды Серджо Скариоло.
Итальянский тренер во время недавней пресс-конференции критически отозвался о действиях руководства в межсезонье. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимался офис и все вопросы следует адресовать менеджерам.
«Клуб выстроил эту команду, меня просто поставили перед фактом», – сказал Скариоло.
62-летний специалист руководил клубом из Болоньи с 2021 года.
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