«Виртус» недоволен высказываниями Скариоло во время пресс-конференции. Клуб может уволить тренера

Теги Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло пообщался со СМИ перед началом сезона. Комментарии специалиста не понравились руководству клуба.

Как сообщает la Repubblica, «Виртус» даже рассматривает возможность увольнения Скариоло.

Итальянский тренер во время пресс-конференции критически отозвался о действиях руководства в межсезонье. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимался офис и все вопросы следует адресовать менеджерам.

«Клуб выстроил эту команду, меня просто поставили перед фактом», – сказал Скариоло.

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти остался недоволен комментариями и в настоящее время рассматривает возможность расставания со знаменитым тренером, несмотря на действующий контракт.

В ближайшие выходные «Виртусу» предстоит сыграть в товарищеском турнире в Германии.

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1 комментарий

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Stan91_AVS
Тренера можно понять, но надо было лепить из того что было, а там уже вырисовывалось что нибудь внятное
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