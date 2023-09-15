«Виртус» недоволен высказываниями Скариоло во время пресс-конференции. Клуб может уволить тренера

Главный тренер « » пообщался со СМИ перед началом сезона. Комментарии специалиста не понравились руководству клуба.

Как сообщает la Repubblica, «Виртус» даже рассматривает возможность увольнения Скариоло.

Итальянский тренер во время пресс-конференции критически отозвался о действиях руководства в межсезонье. На вопрос о составе команды он ответил, что подбором игроков занимался офис и все вопросы следует адресовать менеджерам.

«Клуб выстроил эту команду, меня просто поставили перед фактом», – сказал Скариоло.

Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти остался недоволен комментариями и в настоящее время рассматривает возможность расставания со знаменитым тренером, несмотря на действующий контракт.

В ближайшие выходные «Виртусу» предстоит сыграть в товарищеском турнире в Германии.

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