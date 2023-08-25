Брайант Данстон стал игроком «Виртуса»

Итальянский « » объявил о переходе в команду центрового (37 лет, 203 см).

Контракт заключен по схеме 1+1.

Данстон провел последние 8 лет в турецком « ».

В составе «Эфеса» центровой дважды становился чемпионом (2021, 2022) и обладателем Кубка Турции (2018, 2022), трижды чемпионом Турции (2019, 2021, 2023) и обладателем Кубка Президента (2018, 2019, 2022).

В прошедшем розыгрыше национального чемпионата ветеран набирал в среднем 9,1 очка и 5,5 подбора за игру.

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