Иффе Лундберг отклонил предложения от клубов Лиги чемпионов. Если в ближайшие недели он не найдет новую команду, то останется в «Виртусе»

« » готов расстаться с разыгрывающим Иффе Лундбергом, который имеет контракт с клубом до 2024 года.

Генеральный менеджер «Виртуса» Паоло Рончи назвал условия, при которых экс-игрок ЦСКА сможет перейти в другой клуб.

«Лундберг – качественный игрок, он доказал это в первые несколько месяцев прошлого сезона, но затем получил травму, которая его ограничивала. Исполнять роль Милоша Теодосича всегда нелегко. Летом Иффе получил несколько предложений. У него было два варианта с клубами чемпионов: одно соответствовало зарплате, которую он имеет у нас, а другое было немного ниже, но с более длительным сроком контракта. Он решил от них отказаться.

Кроме того, два клуба Евролиги запрашивали информацию, но соответствующих условий для заключения сделки предложено не было. Мы не отдаем наших игроков бесплатно. Лундберг – игрок нашей команды, завтра у нас будет новая встреча с ним.

Ситуация ясна. Проблем нет. Если в ближайшие несколько недель будут условия для перехода, он уйдет. В противном случае он останется в нашей команде», – заявил Рончи.

В минувшем сезоне Лундберг в 29 матчах набирал в среднем 8,0 очка, 2,2 подбора и 2,0 передачи.

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