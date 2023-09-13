Серджо Скариоло: «На данный момент Иффе Лундберг не считается игроком основного состава «Виртуса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус Габриэль Лундберг Баскетбол

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло прояснил ситуацию с защитником Иффе Лундбергом, который находился на рынке все межсезонье, но все еще является игроком итальянской команды и тренируется с ней.

«Что касается Лундберга, решение было принято руководством. Клуб связался с окружением игрока, посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько дней.

Иффе тренируется с большой серьезностью и профессионализмом, как и всегда. Эти решения основаны на балансировании имеющихся у нас ресурсов. На данный момент Иффе не считается игроком основного состава команды», – сказал Скариоло.

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