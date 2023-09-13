Звездный форвард « » и сборной Греции Яннис Адетокумбо рассказал о своей идентичности.

Яннис вырос в нигерийской семье, которая переехала в Грецию.

«Во мне есть понемногу и того, и другого.

Если говорить о моих ценностях и принципах, то, вероятно, это моя нигерийская сторона, потому что мои родители были нигерийцами, мы выросли в нигерийской семье… Но то, как я веду себя и делаю вещи, это скорее греческое, европейское, потому что я учился в греческой школе, а большинство моих друзей – греки и европейцы. Во мне есть понемногу и того, и другого.

Во мне есть что-то нигерийское и греческое, но вообще, все знают, что я африканец, я нигериец», – сказал Яннис.

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