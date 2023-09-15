«Гениальный». Яннис Адетокумбо описал Джейсона Кидда
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время интервью по просьбе журналиста описал главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда одним словом.
«Гениальный», – сказал Адетокумбо.
Кидд ранее тренировал греческого баскетболиста в «Бакс» с 2014 по 2018 годы.
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