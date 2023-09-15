Звездный форвард « » во время интервью по просьбе журналиста описал главного тренера « » одним словом.

«Гениальный», – сказал Адетокумбо.

Кидд ранее тренировал греческого баскетболиста в «Бакс» с 2014 по 2018 годы.

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