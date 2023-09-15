«Гениальный». Яннис Адетокумбо описал Джейсона Кидда

Теги Даллас Милуоки Джейсон Кидд НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время интервью по просьбе журналиста описал главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда одним словом.

«Гениальный», – сказал Адетокумбо.

Кидд ранее тренировал греческого баскетболиста в «Бакс» с 2014 по 2018 годы.

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2 комментария

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Stan91_AVS
Кидд такой, это да
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old folk
Он имел в виду Кидда-игрока, очевидно)
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