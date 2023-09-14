Эван Тернер в соцсети: «Никто не поедет в Милуоки тренироваться с тобой и твоим братом»

Теги Милуоки НБА Эван Тернер Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Баскетбол

Второй номер драфта-2010 Эван Тернер, завершивший карьеру в 2020 году, на своей странице в соцсети оставил сообщение, как посчитали болельщики, адресованное 2-кратному MVP НБА Яннису Адетокумбо.

«Никто не поедет в Милуоки тренироваться с тобой и твоим братом», – написал Тернер.

Вчера Адетокумбо, намекая на возможный уход из «Милуоки», сказал: «Если будет более выгодная ситуация для того, чтобы выиграть Кубок Ларри О’Брайена, я должен буду ей воспользоваться».

В межсезонье грек уже говорил, что решение о продолжении карьеры он будет принимать, оценивая работу фронт-офиса по созданию чемпионской команды.

Стоит отметить, что в прошлом году, когда Адетокумбо сказал, что желает «исчезнуть» по окончании карьеры, как Тим Данкан, Тернер так же не остался в стороне, написав, что греку «слишком сильно нравится получать внимание окружающих».

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6 комментариев

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rembrandao
Может он про Брука Лопеза)
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Ужратый Гусениц
Ответ kisliy33
вроде играл вот практически вчера, а от него уже несет как от пердуна старой гвардии, которые всеми силами завидуют нынешней молодежи с их конскими контрактами... настолько дела плохи у Тернера? за пару лет успел слить все бабки?
нормально несет
Яннис хочет чемпионский состав, но уже два слота занял в ростере своими братьями, которые не то что уровень контедера НБА, они и уровень не всех команд Евролиги потянут
что бы Лопес не ушел - подписали брата, который еле в Кавс ноги передвигал
Еще пару Холидеев подписать по братски, и потом ругаться - как же так, как же мы не боремся за титул
+11
-2
+9
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kisliy33
вроде играл вот практически вчера, а от него уже несет как от пердуна старой гвардии, которые всеми силами завидуют нынешней молодежи с их конскими контрактами... настолько дела плохи у Тернера? за пару лет успел слить все бабки?
+4
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+4
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The Don Killuminati
А чего это у него бомбит?
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Radovan
Ответ Ужратый Гусениц
нормально несет Яннис хочет чемпионский состав, но уже два слота занял в ростере своими братьями, которые не то что уровень контедера НБА, они и уровень не всех команд Евролиги потянут что бы Лопес не ушел - подписали брата, который еле в Кавс ноги передвигал Еще пару Холидеев подписать по братски, и потом ругаться - как же так, как же мы не боремся за титул
зачем этот популизм, два слота из 15 с минимальными зп прям вот мешают Милуоки чемпионскую команду построить, ага
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Ужратый Гусениц
Ответ Radovan
зачем этот популизм, два слота из 15 с минимальными зп прям вот мешают Милуоки чемпионскую команду построить, ага
ну если учесть что за деньги Танасиса нашли Бизли и Краудера, а ГСВ например платят по 2 ляма Кори Джозеу и Шаричу, которые явно больше чем братья Янниса принесут пользы + перед пловом как правило вылавливают всяких терронсов россов,эриков гордонов, патриков беверли и прочих реддишей и крейгов подписать на эти деньги
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