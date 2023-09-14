Эван Тернер в соцсети: «Никто не поедет в Милуоки тренироваться с тобой и твоим братом»
Второй номер драфта-2010 Эван Тернер, завершивший карьеру в 2020 году, на своей странице в соцсети оставил сообщение, как посчитали болельщики, адресованное 2-кратному MVP НБА Яннису Адетокумбо.
«Никто не поедет в Милуоки тренироваться с тобой и твоим братом», – написал Тернер.
Вчера Адетокумбо, намекая на возможный уход из «Милуоки», сказал: «Если будет более выгодная ситуация для того, чтобы выиграть Кубок Ларри О’Брайена, я должен буду ей воспользоваться».
В межсезонье грек уже говорил, что решение о продолжении карьеры он будет принимать, оценивая работу фронт-офиса по созданию чемпионской команды.
Стоит отметить, что в прошлом году, когда Адетокумбо сказал, что желает «исчезнуть» по окончании карьеры, как Тим Данкан, Тернер так же не остался в стороне, написав, что греку «слишком сильно нравится получать внимание окружающих».
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