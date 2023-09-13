Яннис Адетокумбо: «Если будет более выгодная ситуация для того, чтобы выиграть Кубок Ларри О’Брайена, я должен буду ей воспользоваться»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо объяснил, в каком случае он может покинуть «Бакс».

«Пока все мы относимся к игре правильным образом и жертвуем ради общей цели, я могу представить, чтобы проведу за «Бакс» всю карьеру. Но как только я почувствую, что люди стремятся к чемпионству не так, как я, ситуация изменится.

Я игрок «Милуоки», но самое главное – я победитель. Я хочу побеждать. Я должен делать все возможное, чтобы победить. И если будет более выгодная ситуация для того, чтобы выиграть Кубок Ларри О’Брайена, я должен буду воспользоваться этой ситуацией», – сказал Адетокубо.

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1 комментарий

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Денис Золотов
Начинает стелить соломку по случаю слива
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