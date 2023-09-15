Сестра Кайзы Гондрезик: «Кевин Портер пытался убить ее»

Теги происшествия Хьюстон НБА соцсети Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки Кайзы Гондрезик в Нью-Йорке. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Калабрия Гондрезик, сестра Кайзы, выложила еще один пост с оскорблениями и угрозами в адрес баскетболиста.

«Пошли вы, чертов слабак Кевин Портер и крыса, которая тебя вырастила. Продолжают настаивать на всем, что сказала. Не согласна с тем, что женщине нельзя наказать эту сучку. Он пытался убить Кайзу. Моя сестра могла быть мертва. Только представьте это», – написала Калабрия.

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1 комментарий

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Vincenity15
А можно только новость про решение о его наказании, а не вот это вот всё?)
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+2
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