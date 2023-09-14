Девушка Кевина Портера призвала «не строить догадок» о том, что произошло. Ее адвокат назвал имеющуюся в сети информацию «вводящей в заблуждение и неточной»

Кайза Гондрезик, девушка защитника « » , нарушила молчание по делу о предполагаемом нападении и попросила людей «не строить догадок» о том, что же на самом деле произошло в номере нью-йоркского отеля в понедельник утром, перед тем как баскетболист «Рокетс» был арестован.

В понедельник полиция Нью-Йорка предъявила 23-летнему Портеру обвинения в нападении и удушении за то, что он напал на свою подругу Гондрезик в отеле Millennium Hilton New York.

Однако, как пишет New York Post, источник, близкий к Гондрезик, эксклюзивно сообщил, что она не делала заявления в полицию об инциденте. Ее адвокат заявил, что имеющаяся в сети информация является «вводящей в заблуждение и неточной», не уточнив при этом конкретных деталей.

Источник, знакомый с бывшей баскетболисткой женской , сообщил The Post, что Гондрезик «не делала никаких заявлений правоохранительным органам» и пожаловалась им, что то, что ей приписывают, «неточно, и чтобы они прекратили это. Это не ее слова».

Заявление Гондрезик, сделанное ее адвокатом, ставит под сомнение изложенную версию событий, включая состояние ее здоровья, хотя ее представители не стали давать дальнейших комментариев по поводу инцидента.

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