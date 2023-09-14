«Хьюстон» пытается обменять Кевина Портера. Игрока обвиняют в нанесении побоев девушке

Теги возможные переходы Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

«Рокетс» рассматривают варианты с обменом защитника Кевина Портера-младшего, пишет The Athletic.

У Портера четырехлетний контракт на 82,5 млн, который вступает в силу в сезоне-23/24. За первый год он должен получить 15,9 млн долларов, остальные три не гарантированы.

«Хьюстон» предлагает драфт-пики в качестве компенсации и хочет использовать соглашение Портера, чтобы взять игрока, который бы мог помочь команде в следующем сезоне.

Ожидается, что после обмена Портер будет отчислен.

В понедельник Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке. В ходе расследования было установлено, что игрок нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Девушка была доставлена в одну из местных больниц для обследования, у нее выявили перелом шейного позвонка.

Пострадавшей оказалась бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

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5 комментариев

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Фёдор Молчанов
Куда Хьюстон так спешит? Пиками доплачивать они готовы…
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Куприн
Че там кстати с Джошуа Примо? Рискнет кто его подписать?
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Куприн
А чего они сами то его не отчислят, зачем им еще игроки? Они в текущем то ростере не смогут всех обеспечить игровым временем.
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impaled
Ответ Фёдор Молчанов
Куда Хьюстон так спешит? Пиками доплачивать они готовы…
Сейчас Хьюстону светят разве что пики точёные в лучшем случае...
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Nikolay
Ответ Куприн
А чего они сами то его не отчислят, зачем им еще игроки? Они в текущем то ростере не смогут всех обеспечить игровым временем.
Тренер или руководство хотят побольше выиграть.
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