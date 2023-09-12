Защитник « » был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Как пишет ABC News, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

Калабрия Гондрезик, сестра Кайзы, выложила пост с угрозами в адрес баскетболиста.

«Думаешь, что можешь причинить вред моей сестре, а самому ничего не будет? Считай чертовы дни. Молись за то, что сможешь ходить, не говоря уже о дриблинге. Раньше тебе такое могло сходить с рук, потому что мама тебя не наказывала, но мы шлепаем маленьких ублюдков вроде тебя каждый день. Не появляйся на той хате. Мы сделаем это с тобой, сучонок», – написала Калабрия Гондрезик.

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