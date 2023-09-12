«Считай чертовы дни». Сестра девушки, на которую напал Кевин Портер, угрожает баскетболисту

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Как пишет ABC News, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

Калабрия Гондрезик, сестра Кайзы, выложила пост с угрозами в адрес баскетболиста.

«Думаешь, что можешь причинить вред моей сестре, а самому ничего не будет? Считай чертовы дни. Молись за то, что сможешь ходить, не говоря уже о дриблинге. Раньше тебе такое могло сходить с рук, потому что мама тебя не наказывала, но мы шлепаем маленьких ублюдков вроде тебя каждый день. Не появляйся на той хате. Мы сделаем это с тобой, сучонок», – написала Калабрия Гондрезик.

НБА может отстранить Портера от матчей.

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных

Наглец-MVP, экс-звезда ЦСКА и два Вагнера – они стали чемпионами мира по баскетболу

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viewerigo
"Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале" (С)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Такие рты легко затыкаются пачкой денег на дриблинге. К. Портер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Милошевич
N...s (н-слово) 🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий