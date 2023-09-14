Эксперт ESPN Стивен Эй Смит призвал отнестись к ситуации со всей строгостью.

Защитник «Рокетс» обвиняется в нанесении побоев своей девушке.

«Он должен быть в тюрьме. Также следует выпустить заявление, что он более не является игроком «Рокетс» – и это вступает в силу незамедлительно. НБА должна перенять правило НФЛ, которое буквально запрещает тебе иметь какое-либо отношение к Лиге: носить форму команды, присутствовать на арене команды, находиться на паркете. До того момента, пока расследование не закончено», – сказал Смит.

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Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал