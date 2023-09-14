Стивен Эй Смит: «Кевин Портер должен быть в тюрьме. Также должно быть объявлено, что он более не является игроком «Рокетс» – и это вступает в силу незамедлительно»

Теги Хьюстон НБА Стивен Эй Смит Кевин Портер Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит призвал НБА отнестись к ситуации Кевина Портера со всей строгостью.

Защитник «Рокетс» обвиняется в нанесении побоев своей девушке.

«Он должен быть в тюрьме. Также следует выпустить заявление, что он более не является игроком «Рокетс» – и это вступает в силу незамедлительно. НБА должна перенять правило НФЛ, которое буквально запрещает тебе иметь какое-либо отношение к Лиге: носить форму команды, присутствовать на арене команды, находиться на паркете. До того момента, пока расследование не закончено», – сказал Смит.

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4 комментария

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NikolayOss
Так, может, пока расследование не закончено он не должен сидеть в тюрьме?
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Cubs-V
У Рокетс появится 19млн свободки в платежке? Или он будет висеть там? А если выяснится, что он не виноват через полгода, то что? Как это технически сделать по мнению Эй "популиста" Смита?
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Mohnatiy
Суд был? Нет. Вот пусть эксперты пока молчат в тряпочку.
+2
-1
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Tim Timson
Ответ Cubs-V
У Рокетс появится 19млн свободки в платежке? Или он будет висеть там? А если выяснится, что он не виноват через полгода, то что? Как это технически сделать по мнению Эй "популиста" Смита?
ну как? провести демократические выборы среди болельщиков Рокетс)..
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