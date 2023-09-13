Адам Сильвер о Кевине Портере: «Обвинения ужасны»

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время пресс-конференции Совета управляющих лиги высказался об аресте защитника « » .

«Обвинения ужасны», – цитирует Сильвера журналист Джонатан Фейген.

Сильвер отметил, что НБА может действовать медленнее в деле Портера, потому что «сейчас не сезон».

Портер был арестован в понедельник в нью-йоркском отеле. 23-летнему игроку было предъявлено обвинение в нападении и удушении. Пострадавшей стала его девушка, бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик.

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