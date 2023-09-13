Адам Сильвер о Кевине Портере: «Обвинения ужасны»

Теги происшествия Хьюстон НБА Адам Сильвер Кевин Портер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер во время пресс-конференции Совета управляющих лиги высказался об аресте защитника «Хьюстона» Кевина Портера.

«Обвинения ужасны», – цитирует Сильвера журналист Джонатан Фейген.

Сильвер отметил, что НБА может действовать медленнее в деле Портера, потому что «сейчас не сезон».

Портер был арестован в понедельник в нью-йоркском отеле. 23-летнему игроку было предъявлено обвинение в нападении и удушении. Пострадавшей стала его девушка, бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик.

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4 комментария

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Korban Cobain
Минимальное наказание за попытку совершения убийства первой степени(удушение) составляет от 20 до 40 лет.
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Назар Игорь
Зачем предъявлять обвинение в нападении если есть более тяжкое - удушение. По российскоиу УК 102 "мокрая статья".
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AnSw33r
Ответ Назар Игорь
Зачем предъявлять обвинение в нападении если есть более тяжкое - удушение. По российскоиу УК 102 "мокрая статья".
USA，не Россия.
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mqh9pzrxgf
Ответ Korban Cobain
Минимальное наказание за попытку совершения убийства первой степени(удушение) составляет от 20 до 40 лет.
А кое где за убийство дают меньше. И ни за что дают куда больше, страна чудес конечно
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