Эрик Споэльстра о составе «Хит»: «Сохранили большинство наших игроков, а это огромная роскошь в этой лиге»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Джош Ричардсон Бэм Адебайо Томас Брайант Тайлер Хирро Хайме Хакес Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра на фоне слухов о возможном обмене Дэмиана Лилларда отметил, что доволен ростером команды, который уже почти укомплектован.

«Мы проделали основную часть своей работы. Сохранили большинство наших игроков, а это огромная роскошь в этой лиге. Высоко ценим этот коллектив.

Мы сделали несколько хороших приобретений. Джей-Рич, Томас Брайант и Хакес. Тайлер здоров. Джимми и Бэм. Это отличный костяк. Так что мы всем довольны», – сказал тренер в интервью инсайдеру Брайану Уиндхорсту.

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