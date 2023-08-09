«Майами» готовит «Портленду» новое предложение по Лилларду, включающее Хирро

« » по-прежнему заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» .

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, на данный момент «Хит» не удается приблизиться к достижению договоренности с «Блэйзерс», которые хотят получить серьезную компенсацию за многолетнего лидера команды.

При этом отмечается, что «Майами» готовит новое предложение, включающее , истекающие контракты, молодого игрока ( ) и драфт-компенсацию.

В потенциальной сделке Хирро должен отправиться в третью команду в обмен на ценные для « » активы. Клуб из Флориды собирается включить в обмен 3-4 пика первого раунда.

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