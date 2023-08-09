«Майами» готовит «Портленду» новое предложение по Лилларду, включающее Хирро
«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, на данный момент «Хит» не удается приблизиться к достижению договоренности с «Блэйзерс», которые хотят получить серьезную компенсацию за многолетнего лидера команды.
При этом отмечается, что «Майами» готовит новое предложение, включающее Тайлера Хирро, истекающие контракты, молодого игрока (Никола Йович) и драфт-компенсацию.
В потенциальной сделке Хирро должен отправиться в третью команду в обмен на ценные для «Портленда» активы. Клуб из Флориды собирается включить в обмен 3-4 пика первого раунда.
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