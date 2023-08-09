«Майами» готовит «Портленду» новое предложение по Лилларду, включающее Хирро

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Никола Йович Баскетбол

«Майами» по-прежнему заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, на данный момент «Хит» не удается приблизиться к достижению договоренности с «Блэйзерс», которые хотят получить серьезную компенсацию за многолетнего лидера команды.

При этом отмечается, что «Майами» готовит новое предложение, включающее Тайлера Хирро, истекающие контракты, молодого игрока (Никола Йович) и драфт-компенсацию.

В потенциальной сделке Хирро должен отправиться в третью команду в обмен на ценные для «Портленда» активы. Клуб из Флориды собирается включить в обмен 3-4 пика первого раунда.

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10 комментариев

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Баскетбольные Обзоры
Вот это уже теплее, 4 пика
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fhneh
Ответ petetheanswer
Портленд пытается выждать время, тем самым развести Майами на Бэма в придачу)
Смешно. Во многом из-за Бэма Лиллард и хочет в Майами.
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Максим Макеев
майами когда то успокоится с хирро?
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|NPLM|
Ответ petetheanswer
Портленд пытается выждать время, тем самым развести Майами на Бэма в придачу)
Бэм - это самый ценный актив Майами, которому ещё только предстоит войти в свой прайм (если избежит травм). Не представляю ни одного варианта, что Майами с ним расстанутся добровольно до истечения контракта.
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Сергей Пузанков
О, Йовича на северо-запад прикольно было бы отправить, к братишке поближе
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Сергей Пузанков
Ответ Сергей Ратников
опять одно и тоже - зачем столько раз мусолить трэйд который никогда не состоится
работа такая.
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