Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии после Олимпийских игр в Париже
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич покинет пост после Олимпийских игр в Париже в 2024 году.
74-летний Пешич сказал об этом, когда критиковал сербский клубный баскетбол за отсутствие системности.
«Я говорю с прицелом на будущее. Потому что после Парижа в сборной будет другой тренер. После него придут другие», – отметил Пешич.
Пешич возглавил команду Сербии в 2021 году. На ЧМ-2023 команда стала второй.
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