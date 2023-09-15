Светислав Пешич покинет пост главного тренера сборной Сербии после Олимпийских игр в Париже

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич покинет пост после Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

74-летний Пешич сказал об этом, когда критиковал сербский клубный баскетбол за отсутствие системности.

«Я говорю с прицелом на будущее. Потому что после в сборной будет другой тренер. После него придут другие», – отметил Пешич.

Пешич возглавил команду Сербии в 2021 году. На ЧМ-2023 команда стала второй.

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