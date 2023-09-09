Владимир Гомельский: «Знаю о Пешиче достаточно много нелицеприятных вещей»

Известный комментатор и эксперт высказал свое мнение о 74-летнем главном тренер сборной Сербии Светиславе Пешиче.

«Я не люблю Пешича-человека. Я о нем знаю достаточно много нелицеприятных вещей.

Но тренер Пешич – очень опытный и изобретательный. Его конфликты с игроками и коллегами, видимо, остались в прошлом», – написал Гомельский в своей конференции.

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