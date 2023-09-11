Владимир Гомельский: «У сборной Германии отличные шансы на медали в Париже»

Теги сборная Германии Владимир Гомельский Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что сборная Германии способна завоевать медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В воскресенье немцы впервые в истории стали чемпионами мира. В 2022 году команда стала 3-й на Евробаскете.

«Сборная Германии – чемпион мира. В Маниле мы увидели оптимальный состав. Предполагаю, что немцы могут усилить еще одну позицию.

Считаю, что у этой сборной отличные шансы на медали в Париже», – написал Гомельский в своей конференции.

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