Владимир Гомельский: «У сборной Германии отличные шансы на медали в Париже»

Известный комментатор и эксперт считает, что сборная Германии способна завоевать медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В воскресенье немцы впервые в истории стали чемпионами мира. В 2022 году команда стала 3-й на Евробаскете.

«Сборная Германии – чемпион мира. В Маниле мы увидели оптимальный состав. Предполагаю, что немцы могут усилить еще одну позицию.

Считаю, что у этой сборной отличные шансы на медали в », – написал Гомельский в своей конференции.

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки