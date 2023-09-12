Игроки сборной Сербии получат по 25 000 евро за серебряные медали ЧМ-2023

Правительство Сербии на заседании во вторник приняло решение вознаградить членов национальной сборной за второе место на чемпионате мира 2023 года, который прошел на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

По данным Sportal.rs, каждый игрок сборной Сербии получит награду в размере 25 000 евро. Такую же сумму получит главный тренер команды .

Кроме того, было принято решение о денежном вознаграждении игроков сборной Сербии по баскетболу 3х3, завоевавших золото на недавнем чемпионате Европы в израильском Иерусалиме. Марко Бранкович, Неманя Барач, Стефан Койич, Страхинья Стоячич и тренер Марко Ждеро получат по 20 000 евро каждый.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал