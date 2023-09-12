Игроки сборной Сербии получат по 25 000 евро за серебряные медали ЧМ-2023

Теги сборная Сербии Светислав Пешич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Правительство Сербии на заседании во вторник приняло решение вознаградить членов национальной сборной за второе место на чемпионате мира 2023 года, который прошел на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

По данным Sportal.rs, каждый игрок сборной Сербии получит награду в размере 25 000 евро. Такую же сумму получит главный тренер команды Светислав Пешич.

Кроме того, было принято решение о денежном вознаграждении игроков сборной Сербии по баскетболу 3х3, завоевавших золото на недавнем чемпионате Европы в израильском Иерусалиме. Марко Бранкович, Неманя Барач, Стефан Койич, Страхинья Стоячич и тренер Марко Ждеро получат по 20 000 евро каждый.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

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