Защитник « » был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке, сообщает представитель полицейского департамента Нью-Йорка. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в одном из отелей Нью-Йорка в 6:45 утра.

«По прибытии офицеры сообщили, что 26-летняя женщина получила рваную рану на правой стороне лица и жаловалась на боль в шее. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и держал ее руками за шею», – заявили в департаменте.

Женщина была доставлена в одну из местных больниц для обследования.

Как пишет ABC News, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун отказался комментировать ситуацию, сообщает Houston Chronicle.

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