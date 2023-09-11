Кевин Портер был задержан за нападение на свою девушку в отеле Нью-Йорка

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке, сообщает представитель полицейского департамента Нью-Йорка. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в одном из отелей Нью-Йорка в 6:45 утра.

«По прибытии офицеры сообщили, что 26-летняя женщина получила рваную рану на правой стороне лица и жаловалась на боль в шее. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и держал ее руками за шею», – заявили в департаменте.

Женщина была доставлена в одну из местных больниц для обследования.

Как пишет ABC News, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун отказался комментировать ситуацию, сообщает Houston Chronicle.

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11 комментариев

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Tim Timson
шкафчику конец)
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Дмитрий Куркаев
Мде. Ну что ж, новость из серии «неужели только сейчас?»
Девушке поддержки, а у НБА, кажется, проблемы: не помню, чтобы когда-нибудь было столько проблем с молодежью в течение года с небольшим.
+15
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Адель Кутуков
На самом деле Хьюстону даже в плюс, столько у них талантливой молодежи, не хватало этому мусорному скореру еще броски давать
+10
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Anton Tsybulsky
Ста.. Стерна на них нет.
Избаловали.
+6
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Дмитрий Куркаев
Ответ bear7904
Але, удушение и попытка удушение не разное немного?? Ну вот чуть чуть, для заголовка?
А тебе что конкретно принципиально? Не убил – не удушение? Судя по новости, именно удушение и имело место.
+4
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Sonder
Ответ bear7904
Але, удушение и попытка удушение не разное немного?? Ну вот чуть чуть, для заголовка?
удушение — В криминалистике определяется как внешние воздействия в форме механического препятствия поступлению кислорода. Большой юридический словарь
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Cubs-V
Это она еще вещи свои в шкафчик не перенесла.
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tusiel
Этот парень был из тех.
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Александр Спирин
Возвращается как-то муж из командировки...
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