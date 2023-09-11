Кевин Портер был задержан за нападение на свою девушку в отеле Нью-Йорка
Защитник «Хьюстона» Кевин Портер был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке, сообщает представитель полицейского департамента Нью-Йорка. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.
Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в одном из отелей Нью-Йорка в 6:45 утра.
«По прибытии офицеры сообщили, что 26-летняя женщина получила рваную рану на правой стороне лица и жаловалась на боль в шее. В ходе предварительного расследования на месте происшествия было установлено, что Портер нанес ей несколько ударов по телу и держал ее руками за шею», – заявили в департаменте.
Женщина была доставлена в одну из местных больниц для обследования.
Как пишет ABC News, пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.
Генеральный менеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун отказался комментировать ситуацию, сообщает Houston Chronicle.
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