Девушка Кевина Портера получила перелом шейного позвонка

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Девушка защитника «Хьюстона» Кевина Портера получила перелом шейного позвонка и порез над правым глазом в результате нападения игрока в нью-йоркском отеле Millennium Hilton в понедельник утром.

Об этом заявила прокуратура на предъявлении обвинения во вторник.

23-летнему Портеру предъявлено обвинение в нападении и удушении. От игрока не требовалось заявление о виновности или невиновности.

Портер был арестован в понедельник на месте преступления. Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в 6:45 утра.

В ходе расследования было установлено, что Портер нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Девушка была доставлена в одну из местных больниц для обследования.

Пострадавшей оказалась бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

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9 комментариев

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Kikir
Ответ кандид
А разве перелом шейных позвонков не ведёт обычно к летальному исходу?
Нет не ведет, если спинной мозг цел.
+8
0
+8
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Алексей Водонос
Вряд ли конец карьере, но конец сезону точно.
+6
-3
+3
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Вадим flanec
То, что сделал Примо, по сравнению с Портером, детский лепет.
+1
0
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roentgen
Ответ кандид
А разве перелом шейных позвонков не ведёт обычно к летальному исходу?
лишь изредка
+1
0
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