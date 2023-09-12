Девушка Кевина Портера получила перелом шейного позвонка

Девушка защитника « » получила перелом шейного позвонка и порез над правым глазом в результате нападения игрока в нью-йоркском отеле Millennium Hilton в понедельник утром.

Об этом заявила прокуратура на предъявлении обвинения во вторник.

23-летнему Портеру предъявлено обвинение в нападении и удушении. От игрока не требовалось заявление о виновности или невиновности.

Портер был арестован в понедельник на месте преступления. Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в 6:45 утра.

В ходе расследования было установлено, что Портер нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу и держал руками за шею. Девушка была доставлена в одну из местных больниц для обследования.

Пострадавшей оказалась бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

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