По словам прокурора, Кевин Портер жестоко обращался с Кайзой Гондрезик. Однажды игрок протаранил ее автомобиль

Защитник « » во вторник не признал себя виновным в нападении на свою девушку, бывшую баскетболистку Женской НБА Кайзу Гондрезик, сообщает ABC13 Houston. Игрок был арестован на Манхэттене в понедельник.

Портер был освобожден под залог в размере 75 000 долларов. Судья вынес временный охранный приказ.

23-летнему Портеру предъявлено обвинение в нападении и удушении. 26-летняя подруга Портера рассказала полиции, что он «нанес ей несколько ударов по лицу сжатым кулаком, что стало причиной рваной раны над правым глазом, синяков и сильной боли». Инцидент произошел в отеле «Миллениум Хилтон».

Также, по словам Гондрезик, что Портер «сильно надавил ей на шею, сжимая, из-за чего у нее возникло затруднение дыхания, покраснение и синяки на шее, а также сильная боль».

Прокуроры заявили, что Портер не останавливался, пока Гондрезик не выбежала в коридор, вся в крови. Ее доставили в медицинский центр Нью-Йоркского университета в Лангоне, где врачи установили, что у нее сломан шейный позвонок.

Помощник окружного прокурора Манхэттена Мира Керзер рассказала, что Портер жестоко обращался с Гондрезик. Однажды баскетболист протаранил ее автомобиль на своем авто.

Гондрезик, четвертый номера драфта WNBA 2021 года, провела один сезон за «Индиану» и в настоящее время является свободным агентом. Она также работает актрисой и моделью.

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