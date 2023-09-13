Эдриан Воджнаровски: «Будущее Кевина Портера в НБА под угрозой»

Теги происшествия Хьюстон НБА Эдриан Воджнаровски Кевин Портер Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, защитник «Хьюстона» Кевин Портер рискует потерять карьеру в НБА из-за ареста по обвинению в избиении девушки.

«Лига начала расследование, они разберутся с этим в ближайшем будущем. Согласно правилам, «Рокетс» не могут отстранить или отчислить его, пока идет расследование. Но Адам Сильвер может отправить Портера в административный отпуск.

Нет никаких сомнений в том, что будущее Кевина Портера-младшего, не только в «Рокетс», но и в НБА, находится в большой опасности. Это чрезвычайно серьезные обвинения.

Вспоминая его годы в Университете Южной Калифорнии, «Кливленде» и «Хьюстоне», его преследовали проблемы. «Кливленд» выбрал его в конце первого раунда и фактически отказался от него. Его контракт с «Хьюстоном» был очень выгодным для команды с негарантированными деньгами после первого года», – сказал Воджнаровски.

Портер в понедельник был арестован и обвинен в нападении на свою девушку в нью-йоркском отеле. По словам прокуратуры, девушка получила перелом шейного позвонка и порез над правым глазом.

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