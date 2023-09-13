Владимир Гомельский об отсутствии Эртеля в сборной Франции: «Их федерация сама себя кастрировала»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что решение отказаться от услуг выступающего в России за «Зенит» Томаса Эртеля повлияло на выступление сборной Франции на ЧМ-2023.
Французская команда, которая считалась одним из фаворитов турнира, не прошла первый групповой этап.
«Томас Эртель – высококлассный разыгрывающий. Его присутствие в составе могло бы сильно помочь сборной Франции.
Но Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала», – написал Гомельский в своей конференции.
Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России
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