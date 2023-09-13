Владимир Гомельский об отсутствии Эртеля в сборной Франции: «Их федерация сама себя кастрировала»

Известный комментатор и эксперт считает, что решение отказаться от услуг выступающего в России за « » повлияло на выступление сборной Франции на ЧМ-2023.

Французская команда, которая считалась одним из фаворитов турнира, не прошла первый групповой этап.

«Томас Эртель – высококлассный разыгрывающий. Его присутствие в составе могло бы сильно помочь сборной Франции.

Но Федерация баскетбола Франции сама себя кастрировала», – написал Гомельский в своей конференции.

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России