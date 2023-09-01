Известный комментатор и эксперт поделился впечатлениями от первого группового этапа ЧМ-2023.

«Фаворит не изменился – это сборная США. Из неожиданностей, кто проявил себя со знаком минус – сборная Франции, которая не вышла в следующий групповой этап, вообще стыдно приезжать на чемпионат мира с таким настроением, в отличном составе и без желания побеждать.

Я бы отметил сборную Латвии и Доминиканскую республику, которая поразила всех, впервые в истории с таким составом вышла в следующий круг. Остальное – субъективизм.

Индивидуально, наверное, , который является самым результативным игроком первого этапа. На нем сборная Словении и держится», – заявил Гомельский.

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ