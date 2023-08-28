Кирилл Зангалис об отказе Франции от Эртеля: «Они сами убрали одного из лучших игроков. Жизнь все расставила по своим местам»
Глава пресс‑службы Федерации шахмат России Кирилл Зангалис прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата мира.
Французы не включили игрока «Зенита» Тома Эртеля в состав из-за того, что он выступает в России.
Зангалис призвал российские команды приглашать к себе ведущих иностранных спортсменов.
«Франция - один из лидеров мирового баскетбола. Одной из ключевых фигур команды был Томас Эртель. Он был признан лучшим новичком Единой лиги ВТБ. Французы собственными руками убрали одного из своих лучших игроков. Он перешел в «Зенит», не испугался. Жизнь все расставила по своим местам. Французы проиграли Канаде и Латвии и потеряли шансы на продолжение выступления на ЧМ.
Нам нужно делать все, чтобы к нам ехали ведущие иностранные игроки. В идеале – Месси. Франция, поступив так с Эртелем, что посеяла, то и пожала, позорно вылетев с турнира», – считает Зангалис.
Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалятся? А кто удивит? У Дончича есть шансы?
Но у них бы был в команде отличный первый номер, который умеет строить и вести игру.