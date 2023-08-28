Кирилл Зангалис об отказе Франции от Эртеля: «Они сами убрали одного из лучших игроков. Жизнь все расставила по своим местам»

Глава пресс‑службы Федерации шахмат России Кирилл Зангалис прокомментировал вылет сборной Франции с чемпионата мира.

Французы не включили игрока « » Тома Эртеля в состав из-за того, что он выступает в России.

Зангалис призвал российские команды приглашать к себе ведущих иностранных спортсменов.

«Франция - один из лидеров мирового баскетбола. Одной из ключевых фигур команды был . Он был признан лучшим новичком лиги ВТБ. Французы собственными руками убрали одного из своих лучших игроков. Он перешел в «Зенит», не испугался. Жизнь все расставила по своим местам. Французы проиграли Канаде и Латвии и потеряли шансы на продолжение выступления на ЧМ.

Нам нужно делать все, чтобы к нам ехали ведущие иностранные игроки. В идеале – Месси. Франция, поступив так с Эртелем, что посеяла, то и пожала, позорно вылетев с турнира», – считает Зангалис.

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