Министр спорта Франции: «Томас Эртель знал, что его не вызовут в сборную, если он уедет играть в Россию»
Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера ответила капитану сборной Николя Батюму.
Ранее Батюм раскритиковал Федерацию баскетбола Франции за то, что она не позволила защитнику «Зенита» Томасу Эртелю играть на чемпионате мира.
«Решения, касающиеся России, не должны подвергаться сомнению. Они продиктованы желанием обеспечить безопасность наших спортсменов, уровнем этики и последовательностью нашего министерства, на набережной Орсе (МИД) и федерации.
Томас Эртель знал, что его не вызовут в сборную, если он уедет играть в Россию, и все равно принял это решение. Вопрос о вызове Эртеля в сборную не поднимался. У нас всегда есть выдающиеся баскетболисты», – заявила Удеа-Кастера.
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