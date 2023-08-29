Министр спорта Франции: «Томас Эртель знал, что его не вызовут в сборную, если он уедет играть в Россию»

Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера ответила капитану сборной .

Ранее Батюм раскритиковал Федерацию баскетбола Франции за то, что она не позволила защитнику « » Томасу Эртелю играть на чемпионате мира.

«Решения, касающиеся России, не должны подвергаться сомнению. Они продиктованы желанием обеспечить безопасность наших спортсменов, уровнем этики и последовательностью нашего министерства, на набережной Орсе (МИД) и федерации.

знал, что его не вызовут в сборную, если он уедет играть в Россию, и все равно принял это решение. Вопрос о вызове Эртеля в сборную не поднимался. У нас всегда есть выдающиеся баскетболисты», – заявила Удеа-Кастера.

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