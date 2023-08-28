Борис Диао о вылете Франции с ЧМ-2023: «Проблема в том, что мы проиграли с теми игроками, которые были в составе»

Теги Борис Диао сборная Франции Николя Батюм Томас Эртель Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао пообщался с прессой после сенсационного вылета национальной команды на первой стадии чемпионата мира-2023.

«После того, что произошло этим летом, все должны глубоко задуматься: тренеры, игроки, федерация, все. Что мы лишаем себя определенных игроков, что мы теряем игроков из-за определенных условий. Все должны быть прежде всего преданы делу.

Заявление Батюма было сделано сразу после игры, а проигрывать всегда тяжело. Поэтому всегда хочется найти обоснование, почему ты так произошло.

Очевидно, что мы все задаем себе эти вопросы. Не думаю, что мы сможем ответить на них сразу – нам нужно время, чтобы все проанализировать. Именно этим мы сейчас и занимаемся.

Иногда игроков не хватает из-за травмы, иногда из-за того, что они не хотят приезжать, иногда из-за запрета. В зависимости от того, почему человек не приехал, все, что ты можешь сделать, – это выставить 12 человек и попытаться выиграть. Проблема в том, что мы проиграли с теми игроками, которые были в составе», – сказал Диао.

Ранее французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель был исключен из национальной сборной за подписание контракта с российским клубом.

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