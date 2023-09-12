Баскетболистки Университета Юта Тек обвиняют тренера в издевательствах

Теги происшествия NCAA Баскетбол

Университет Юта Тек начал расследование в отношении тренера женской баскетбольной команды Джей Ди Гастина после того, как нынешние и бывшие баскетболистки команды обвинили его в издевательствах, физическом запугивании и мести.

В интервью The Salt Lake Tribune 11 девушек заявили, что Гастин использовал нецензурную лексику, оскорблял, унижал перед партнерами по команде, игнорировал и угрожал лишить стипендии.

Также девушки утверждают, что тренер бросал маркеры, разбивал планшеты, опрокидывал стулья, пинал мячи и регулярно выгонял игроков с тренировок. Были случаи, когда Гастин самовольно массировал девушкам спины и плечи, а также делал комментарии об их фигурах и сексуальной жизни, что заставляло их чувствовать себя некомфортно.

Родители баскетболисток, обеспокоенные тем, что университет игнорировал жалобы на Гастина, наняли частного детектива. Грег Райс, бывший спецагент ФБР, собрал 55-страничный отчет, в котором более 20 баскетболисток и помощников тренера, бывших и нынешних, анонимно выдвинули ряд обвинений против Гастина. 

 Наглец-MVP, экс-звезда ЦСКА и два Вагнера – они стали чемпионами мира по баскетболу 

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1 комментарий

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Freddy Durst
Вот это поворот !
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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