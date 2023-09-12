НБА собирает информацию по инциденту с Кевином Портером. Игрок «Рокетс» был задержан за нападение на свою девушку в отеле Нью-Йорка

Теги происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер в понедельник был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

Полицейские отреагировали на вызов службы 911 в одном из отелей Нью-Йорка в 6:45 утра.

Представитель НБА Майк Басс выступил с заявлением по данному поводу.

«Нам известно о ситуации с Кевином Портером. Офис лиги находится в контакте с «Хьюстоном» и вовлечен в процесс сбора дополнительной информации», – говорится в заявлении Басса.

«Рокетс» не имеют права применять какие-либо санкции против Портера, включая дисквалификацию, пока НБА проводит расследование.

Пострадавшей является бывшая баскетболистка женской НБА Кайза Гондрезик. Девушка была недовольна, что Портер лишь под утро вернулся в номер, где они проживают, и не хотела пускать его. Баскетболисту удалось войти в апартаменты с помощью персонала отеля.

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