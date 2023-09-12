НБА может отстранить Кевина Портера от матчей. Игрок «Рокетс» был задержан за нападение на свою девушку

Теги дисквалификации происшествия Хьюстон НБА Кевин Портер Баскетбол

Защитник «Хьюстона» Кевин Портер в понедельник был арестован и обвинен в нападении и удушении своей девушки в Нью-Йорке. 23-летний баскетболист был взят под стражу на месте преступления.

НБА на данном этапе собирает информацию об инциденте и не приняла никаких решений. Как сообщает журналист ESPN Тим Макмэн, по одному из сценариев лига может отправить Портера в длительный административный отпуск, в результате чего он вынужден будет пропускать матчи.

«Согласно политике лиги по борьбе с домашним насилием, комиссионер Адам Сильвер имеет право отправить Кевина Портера в оплачиваемый административный отпуск на «подходящий период времени», – информирует Макмэн.

«Рокетс» в период расследования НБА не могут наказывать баскетболиста.

Портер в прошлом году подписал с клубом продление контракта на 4 года и 82,5 миллиона долларов.

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1 комментарий

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Edem
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