Кайл Кузма: «В сборную США лучше привлечь звезд НБА, которые умеют выполнять свою роль»

Теги сборная США НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма считает, что проблема сборной США заключается в неспособности игроков принять свою роль в команде.

«В сборную США лучше привлечь звезд НБА, которые умеют выполнять свою роль. Любой будет хорош с мячом в руках, но готов ли ты защищаться или уйти в угол на пару владений», – написал Кузма в соцсети X.

Сборная США заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира-2023.

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3 комментария

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Папа Маши
Так звезд или "готовых выполнять свою роль"?
И если звезд, то кто из них готов защищаться и уйти в угол?
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Алексааандр
скорее лучше набирать более мотивированных игроков. под конец как-то США играли вообще без желания, по сравнению со стартом
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Light Yagami
Ответ Папа Маши
Так звезд или "готовых выполнять свою роль"? И если звезд, то кто из них готов защищаться и уйти в угол?
Кто угодно. Им нечего делить давно, у всех контракты на сотни миллионов баксов.
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