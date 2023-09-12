Кайл Кузма: «В сборную США лучше привлечь звезд НБА, которые умеют выполнять свою роль»

Форвард « » считает, что проблема сборной США заключается в неспособности игроков принять свою роль в команде.

«В сборную США лучше привлечь звезд , которые умеют выполнять свою роль. Любой будет хорош с мячом в руках, но готов ли ты защищаться или уйти в угол на пару владений», – написал Кузма в соцсети X.

Сборная США заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира-2023.

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