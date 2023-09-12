Бывший игрок НБА, эксперт считает, что критика сборной США и игроков после чемпионата мира-2023 зашла слишком далеко.

«Бороться за медали, не говоря уже о победе на чемпионате мира – это непростая задача. Спросите у Дуэйна Уэйда, было ли легко в 2008-м. Спросите у Криса Пола, было ли легко в 2012-м. Спросите у Девина Букера про 2021 год. На этом уровне нелегко выиграть золото. Я думаю, нам нужно иначе вести все эти обсуждения.

По ходу чемпионата велись нехорошие дискуссии. «О, этого парня разоблачили». Отлично. Его «разоблачили» в матчах ФИБА. Но это не значит, что не является игроком уровня символической пятерки», – заявил Редик.

США в 2019 году стали 7-ми на чемпионате мира, а в этом заняли 4-е место.

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