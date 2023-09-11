Стивен Эй Смит: «Ничего не хочу слышать об Энтони Дэвисе в сборной США. Пусть он хотя бы на матчах «Лейкерс» начнет появляться»

Теги Лейкерс сборная США НБА Энтони Дэвис Стивен Эй Смит Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит был крайне эмоционален после новости о желании форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса представлять сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ничего не хочу слышать об Энтони Дэвисе в сборной США. Секундочку, послушайте.

Мне надо убедиться, что он хотя бы на матчах «Лейкерс» будет появляться. Поймите, Энтони Дэвис – суперзвезда, когда он показывает свой максимум и когда он на паркете. Но он либо не играет, либо играет, но так, что лучше бы не играл. 40 очков в первой игре, 11 – во второй игре финала Запада.

Знаете, как я называю его? «Шесть флагов» – потому что его игра – американские горки (англ. «Six Flags» – один из самых крупных в мире операторов парков развлечений – прим.). Вверх, вниз, вверх, вниз. Не хочу я видеть его на международной арене, потому что так он найдет себе еще одно оправдание пропустить 10-20 игр», – сказал Смит, рассмешив соведущего Шэннона Шарпа.

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6 комментариев

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Вадим Симонов
И где он не прав?
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fbd
Ответ Вадим flanec
А что он о Джеймсе умолчал, который тоже хочет сыграть в Париже или Дюранте. Тоже травматы те ещё,да к тому же к Джеймсу тоже есть претензии по игре. Дюрант правда хорошо смотрелся в Санз, но травму получить как два пальца..
Леброну почти 40 и у него уже есть две медальки с олимпиад, какие к нему вообще могут быть претензии? С Дюрантом аналогично +-.
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Вадим flanec
Ответ fbd
Леброну почти 40 и у него уже есть две медальки с олимпиад, какие к нему вообще могут быть претензии? С Дюрантом аналогично +-.
Смит говорит об игре Дэвиса в сезоне НБА. К тому же несёт дичь. Если бы не Дэвис, хрен бы прошли в плей-офф Лейкерс.
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armageddon123456
Ответ Вадим flanec
Смит говорит об игре Дэвиса в сезоне НБА. К тому же несёт дичь. Если бы не Дэвис, хрен бы прошли в плей-офф Лейкерс.
Ещё и продолжить - если бы не Дэвис (лучший защитник НБА по факту) хрен бы ЛАЛ даже 1 раунд прошли и т.д.
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