Стивен Эй Смит: «Ничего не хочу слышать об Энтони Дэвисе в сборной США. Пусть он хотя бы на матчах «Лейкерс» начнет появляться»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит был крайне эмоционален после новости о желании форварда «Лейкерс» представлять сборную США на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ничего не хочу слышать об Энтони Дэвисе в сборной США. Секундочку, послушайте.

Мне надо убедиться, что он хотя бы на матчах « » будет появляться. Поймите, Энтони Дэвис – суперзвезда, когда он показывает свой максимум и когда он на паркете. Но он либо не играет, либо играет, но так, что лучше бы не играл. 40 очков в первой игре, 11 – во второй игре финала Запада.

Знаете, как я называю его? «Шесть флагов» – потому что его игра – американские горки (англ. «Six Flags» – один из самых крупных в мире операторов парков развлечений – прим.). Вверх, вниз, вверх, вниз. Не хочу я видеть его на международной арене, потому что так он найдет себе еще одно оправдание пропустить 10-20 игр», – сказал Смит, рассмешив соведущего Шэннона Шарпа.

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки