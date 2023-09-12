Владимир Родионов: «Если бы Россия поехала на ЧМ, то не попала бы в десятку. Серьезных молодых игроков в стране практически нет»

Президент «Автодора» в интервью «СЭ» признался, что не стал бы ждать больших успехов от сборной России на чемпионате мира-2023, если бы им довелось выступить на турнире.

– Вас удивило, что США второй ЧМ подряд остаются без медалей?

– А что тут удивляться? Керр правильно сказал. За два месяца не переучить игроков играть по правилам ФИБА. Да и европейские команды довольно сыгранные. Они выступают примерно одними и теми же составами на всех крупных турнирах. У США же перед каждым форумом набирается новый состав, игровых связей нет. Хотя они могут собрать четыре-пять равноценных команд, которые будут более сбалансированные, чем та, которая играла на ЧМ-2023. Значит, что-то не рассчитали.

удивил ранний вылет сборной Франции. Перед началом ЧМ казалось, что по атлетизму и набору исполнителей только они могут составить конкуренцию США. Но они пропижонили в матче с Латвией.

– Как вам успехи латвийцев?

– Они сделали серьезный скачок. В команде было много игроков, которые обыграли нашу молодежку с Михайловским и в матче за третье место Евробаскета U-18. Видно, что парни здорово прибавили. А что наши?

... Если бы не санкции, то на этом ЧМ мы бы не попали в десятку. Серьезных игроков в стране моложе 32-34 лет практически нет. Да, Лукич дважды обыграл Иран молодым составом, но если бы мы поехали в Японию и на Филиппины, то в ростере были бы , Антонов, , Торопов... А сколько этим ребятам лет?

Самые яркие моменты в истории ЧМ: тройной овертайм Новицки, упрямство Сколы и вечный рекорд Египта

Германия – чемпион мира! Кажется, это новое великое поколение в баскетболе ФИБА

Новак посвятил «Шлем» Кобе Брайанту – №24. Они были очень близки