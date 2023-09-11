Джоэл Эмбиид еще не принял решение, за какую страну будет выступать на Олимпиаде-2024

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

MVP НБА-2023 Джоэл Эмбиид по-прежнему не принял решение, какую страну будет представлять на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Сборная США провела ряд мероприятий по переманиванию Джоэла Эмбиида, имеющего как американское, так и французское гражданство, однако звезда «Филадельфии» до сих пор не давал согласия», – пишет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Сборная Франции вылетела с чемпионата мира-2023 на первом групповом этапе турнира.

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3 комментария

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Today I feel Qatari
Давай Словению, Джоэл. Отличное динамик дуо с Лукой выйдет
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Сергей Пузанков
Ещё можно японский паспорт успеть получить
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any given sunday
Ответ Today I feel Qatari
Давай Словению, Джоэл. Отличное динамик дуо с Лукой выйдет
Лучше Австралию…. С дружбаном бывшим сыграет. Благо связи игровые налажены
0
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