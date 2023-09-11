Джоэл Эмбиид еще не принял решение, за какую страну будет выступать на Олимпиаде-2024

MVP НБА-2023 Джоэл Эмбиид по-прежнему не принял решение, какую страну будет представлять на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Сборная США провела ряд мероприятий по переманиванию Джоэла Эмбиида, имеющего как американское, так и французское гражданство, однако звезда «Филадельфии» до сих пор не давал согласия», – пишет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Сборная Франции вылетела с чемпионата мира-2023 на первом групповом этапе турнира.

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