Владимир Родионов: «Чемпионство УНИКСу принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты»

Президент « » поделился своим мнением о первом чемпионстве в лиге ВТБ.

«С одной стороны, рад за , ведь он долго к этому шел. С другой, это чемпионство принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время.

По большому счету это пыль в глаза, а не баскетбол. У нескольких клубов есть деньги, которыми они кидаются. О резерве никто не думает», – заявил Родионов.

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