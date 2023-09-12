Владимир Родионов: «Чемпионство УНИКСу принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты»

Теги УНИКС Автодор Евгений Богачев Владимир Родионов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Автодора» Владимир Родионов поделился своим мнением о первом чемпионстве УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«С одной стороны, рад за Богачева, ведь он долго к этому шел. С другой, это чемпионство принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время.

По большому счету это пыль в глаза, а не баскетбол. У нескольких клубов есть деньги, которыми они кидаются. О резерве никто не думает», – заявил Родионов.

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3 комментария

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Ужратый Гусениц
Ответ ВОЛКОДАВ
Не чета ЦСКА конечно, там сплошь россияне с маленькой зарплатой чемпионства брали.
да причем тут ЦСКА
Родионов жалуется на легионеров, у самого за сезон десяток их проходит, и 2-3 тренера иностранца
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+5
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ВОЛКОДАВ
Не чета ЦСКА конечно, там сплошь россияне с маленькой зарплатой чемпионства брали.
+4
0
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Alex Ivanov
Справедливости ради он прав,но бюджет УНИКСа 4 в лиге,при этом провели грамотную селекцию,подобрали нужных игроков.А этот менеджер,столько тренеров поменял за несколько лет,видимо, откаты хорошие.Саратовских фанов жаль,что такое руководит баскетбольным клубом.
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