Владимир Гомельский: «У Владимира Родионова весьма своеобразный взгляд на баскетбол»

Известный комментатор и эксперт прокомментировал недавние высказывания президента « » .

Родионов утверждает, что «похоронил себя как игрок» и «закончил».

«У Владимра Евстафьевича Родионова весьма своеобразный взгляд на баскетбол, который далеко не всегда совпадает с мнениями других специалистов. Родионов классный селекционер. Его удачи – это Хряпа, Моня, Михайловский, Квитковских и некоторые другие баскетболисты. Однако, не следует забывать, что развитие таланта – это дело рук и настойчивости тренера, а не самого игрока. У Михайловского очень богатый технический набор средств и посредственный атлетизм. Задача тренера заключается в том, чтобы найти игроку правильное место на площадке в атаке и в обороне. И если задача поставлена правильно, то игрок, выполняя ее, раскроется и будет приносить пользу. Я уверен, что по складу своего характера Михайловский не лидер, но отличный ролевой игрок», – написал Гомельский.

По мнению управленца, в обозримом будущем в российском баскетболе начнет доминировать « ». ЦСКА, у которого, как считает Родионов, не отлажена система подготовки, не сможет ничего противопоставить кубанцам.

«Вы забыли, что в различных клубах ЕЛ ВТБ играет полтора десятка воспитанников юношеского и молодежного проектов ЦСКА. Они не подошли главной команде по простой причине: у команды были самые высокие цели. Но в ЦСКА был и план «Б» – выступать в матчах ЕЛ ВТБ своими воспитанниками. С моей точки зрения – вполне осуществимый план», – считает Гомельский.

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