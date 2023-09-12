Владимир Родионов: «Михайловский похоронил себя как игрок. Считайте, что он закончил»

Президент « » оценил перспективы 22-летнего защитника Никиты Михайловского, который летом сменил саратовский клуб на ЦСКА.

– Михайловский? Считайте, что он закончил. Никита не будет играть на серьезном уровне. Еще от меня недавно ушел Печкин. Он опережал пацанов по молодежке «Автодора». Мы понимали это и подпускали его к первой команде. Но Андрей постоянно рвался уйти. И где он сейчас? Во второй команде МБА без каких-либо перспектив.

– А что не так с Михайловским?

– Еще года четыре назад я говорил Никите, что надо подправить бросок. Он не слушал и продолжал бросать от пупка. А с таким броском ты никогда не закрепишься в серьезной организации. Сейчас его выпускают на пять минут в предсезонных матчах за ЦСКА. В официальных играх за ЦСКА Михайловский выходить, скорее всего, вообще не будет. По защите он никогда не был хорош, в атаке что-то было, но сейчас все.

– В его контракте есть опция аренды после прохождения предсезонки. Думал, что вы вернете его в «Автодор», если Эмил Райкович не найдет ему места в составе армейцев.

– Нет. Он себя похоронил как игрок. У меня хватает российских баскетболистов в ростере.

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