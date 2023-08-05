Раул Нето стал игроком «Фенербахче»

« » объявил о подписании контракта с бразильским разыгрывающим (31 год, 185 см).

Соглашение рассчитано по схеме 1+1.

Последние 8 лет Нето провел в НБА. Бразилец сменил четыре команды, в сезоне-22/23 он выступал за «Кливленд». В 48 матчах за команду разыгрывающий набирал 3,3 очка и 1,6 передачи за 10,5 минуты на паркете.

Ранее Нето играл за «Юту», «Филадельфию» и «Вашингтон».

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