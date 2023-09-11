Неманя Бьелица присоединится к тренировочному лагерю «Црвены Звезды»

Форвард Неманя Бьелица (35 лет, 208 см) может вернуться в « », за которую играл с 2008 по 2010 годы.

Как сообщает Meridian Sport, Бьелица присоединится к тренировочному лагерю сербского клуба.

Бьелица имеет контракт с « », но не входит в планы турецкого клуба.

Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в , он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.

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