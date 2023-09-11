Неманя Бьелица присоединится к тренировочному лагерю «Црвены Звезды»
Форвард Неманя Бьелица (35 лет, 208 см) может вернуться в «Црвену Звезду», за которую играл с 2008 по 2010 годы.
Как сообщает Meridian Sport, Бьелица присоединится к тренировочному лагерю сербского клуба.
Бьелица имеет контракт с «Фенербахче», но не входит в планы турецкого клуба.
Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в Евролиге, он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.
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