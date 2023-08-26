Ник Калатес и Неманя Бьелица не входят в планы «Фенербахче» на следующий сезон

Разыгрывающий Ник Калатес и форвард не входят в планы « » на следующий сезон.

Об этом рассказал генеральный менеджер турецкого клуба Дерья Яннир.

«Мы сообщили Бьелице и Калатесу, а также их менеджерам, что не включаем их в свои планы на предстоящий сезон. Поскольку они имеют контракты с клубом, оба начали тренироваться с нами. Будем работать над этим вопросом», – заявил Яннир.

У Калатеса и Бьелицы контракты с «Фенером» на следующий сезон.

Бьелица в прошлом сезоне отыграл всего 7 матчей в , он много пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В среднем серб набирал всего 2,7 очка.

Калатес принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 8,2 очка и 5,1 передачи.

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Филиппины + баскетбол = ❤️. Историческая связь с игрой, старейшая после НБА лига, огромный рынок сбыта