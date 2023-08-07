«Фенербахче» подписал Йигита Хамзу Местоглу

« че» заключил долгосрочный контракт с форвардом Йигитом Хамзой Местоглу (19 лет, 203 см).

Местоглу перешел в «Фенер» из клуба испанского третьего дивизиона «Ла Рода», в составе которого набирал 8,7 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру при 45,2% из-за дуги.

Перспективный баскетболист, который провел в Испании последние четыре года, будет выступать за молодежную и основную команды турецкого гранда.

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