Велимир Перасович о победе над «Автодором»: «УНИКС только в начале пути»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги товарищеского матча с « » (88:63).

«Мы только в начале пути. Некоторые игроки присоединились к нам совсем недавно, кто-то пропускал матч из-за повреждений. Поэтому идем поступательно, шаг за шагом. Предметно об игре команды можно будет говорить после того, как травмированные баскетболисты вернутся в строй.

Домашние матчи с «Самарой» и «Автодором» мы проводили, еще ни разу не потренировавшись в полном составе. На данном этапе подготовки в играх у нас случались как хорошие моменты, так и неудачные отрезки. Это естественно для контрольных матчей. Рассчитываем, что со временем мы прибавим», – заявил Перасович.

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