Товарищеские матчи. «Руна» уступила «Бурсаспору», УНИКС справился с «Автодором»

Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Руна» уступила турецкому « », УНИКС справился с « ».

Товарищеские матчи

Бурсаспор – Руна – 74:68 (18:15, 17:18, 22:20, 17:15)

Бурсаспор: Флойд (19), Озалп (14)

Руна: Раданов (14 + 6 подборов), Янг (14 + 4 подбора), Тайус (10 очков + 5 подборов)

4 сентября. 14:00

– Автодор – 88:63 (27:13, 23:9,13:25, 25:16)

УНИКС: Грин (17), Найт (14 + 5 подборов), Бако (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Рейнольдс (12 + 11 подборов), Кулагин (9), Зайцев (9), Колесников (6)

Автодор: Винэлез (14 + 10 передач), Хэммондс (12), Торнвелл (11), Халдеев (9), Мавра (8)

4 сентября. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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