Товарищеские матчи. «Руна» уступила «Бурсаспору», УНИКС справился с «Автодором»
Сегодня в рамках предсезонных товарищеских матчей «Руна» уступила турецкому «Бурсаспору», УНИКС справился с «Автодором».
Товарищеские матчи
Бурсаспор – Руна – 74:68 (18:15, 17:18, 22:20, 17:15)
Бурсаспор: Флойд (19), Озалп (14)
Руна: Раданов (14 + 6 подборов), Янг (14 + 4 подбора), Тайус (10 очков + 5 подборов)
4 сентября. 14:00
УНИКС – Автодор – 88:63 (27:13, 23:9,13:25, 25:16)
УНИКС: Грин (17), Найт (14 + 5 подборов), Бако (13 + 6 подборов + 3 блок-шота), Рейнольдс (12 + 11 подборов), Кулагин (9), Зайцев (9), Колесников (6)
Автодор: Винэлез (14 + 10 передач), Хэммондс (12), Торнвелл (11), Халдеев (9), Мавра (8)
4 сентября. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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